Berichte über Tausende Tote und Zehntausende Festnahmen im Iran sorgen auch in Hannover für Reaktionen. Ein Autokorso zog aus Protest durch die Innenstadt.

Hannover - Um gegen die Gewalt im Iran zu protestieren, ist ein Autokorso durch die Innenstadt von Hannover gefahren. Von mehreren Dutzend Fahrzeugen berichtete ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur vor Ort. Die Polizei hatte rund 80 Autos erwartet und mit Verkehrsbehinderungen gerechnet. Für eine Stellungnahme stand sie zunächst nicht zur Verfügung.

Auslöser sind die jüngsten Entwicklungen im Iran mit landesweiten Protesten und deren gewaltsamer Niederschlagung. Aktivisten berichten von Tausenden Toten und Zehntausenden Festnahmen.

Protest entlang der Leine

Angemeldet worden war die Fahrt vom Deutsch-Iranischen Kulturverein. Die Route führte vom Schützenplatz über den Friederikenplatz und das Leibnizufer bis zum Königsworther Platz und zurück. Teilnehmer zeigten Peace-Zeichen, schwenkten Flaggen und machten mit Hupen auf sich aufmerksam. In einem Fahrzeug war zudem ein Foto von Reza Pahlavi zu sehen, dem im Exil lebenden Sohn des 1979 gestürzten Schahs.