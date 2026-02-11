Die Weißenfelser Basketballer beenden die Vorrunde in der ENBL trotz der ersten Niederlage auf dem ersten Platz und haben in den Play offs in einem entscheidenden Spiel Heimrecht.

Bukarest - Die Basketballer von Syntainics MBS haben am Mittwoch ihre erste Niederlage in der European North Basketball League (ENBL) hinnehmen müssen. Die Weißenfelser verloren nach sieben Siegen in Serie das letzte Gruppenspiel beim Titelverteidiger CSO Voluntari mit 83:87 (39:43), beendeten die Gruppenphase laut Tabelle der ENBL trotzdem auf dem ersten Platz. Den größten Anteil am Erfolg der Rumänen hatten Lee Edward Skinner (21), Kodi Andrew Justice (14), Michael Caffey (13) und Sacar Kofi Assante Anim (12). Für Weißenfels erzielten Spencer Reaves (18), Collin Welp und Jure Planinic (je 13).

Die Gäste erwischten einen Start nach Maß, zogen nach dem 6:6 (3.) durch einen 7:0-Lauf auf 13:6 davon und bauten diesen Vorsprung bis kurz vor dem Ende des ersten Viertels auf 27:15 aus. Die Rumänen konterten, lagen beim 34:33 (15.) wieder vorn und führten nach 18 Minuten mit 41:35. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Der Bundesligist schien beim 63:58 (27.) wieder das Momentum auf seiner Seite zu haben. Doch im letzten Viertel traf der Pokalverteidiger der ENBL aus Rumänien die besseren Entscheidungen.