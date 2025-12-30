Die Weißenfelser Basketballer haben in Bamberg nicht den Hauch einer Chance. Sie laufen immer einem Rückstand hinterher. Das hat vor allem einen Grund.

Bamberg - Die Basketballer des MBC Syntainics konnten den negativen Lauf der vergangenen Wochen auch im letzten Punktspiel des Jahres nicht stoppen. Die Weißenfelser kassierten beim 74:99 (43:61) bei den Bamberg Baskets die dritte Niederlage in Serie und rutschen ins Mittelfeld der ersten Basketball-Bundesliga ab.

Den größten Anteil am siebten Saisonsieg der Oberfranken hatten Ibi Watson (24), Demarcus Demonia (20), Austin Crowley (12) und Cobe Williams (10). Für die Gäste erzielten Khyri Thomas (18), Spencer Reaves (14), Charles Callison (12) und RJ Gunn (10) die meisten Punkte.

Nur neun von 32 Drei-Punkte-Versuchen erfolgreich

Die Weißenfelser lagen im Verlauf der Partie nicht ein einziges Mal in Führung und liefen immer einem Rückstand hinterher. Nur bis zum 12:14 (5.) aus Sicht der Mannschaft aus Sachsen-Anhalt verlief das Duell halbwegs auf Augenhöhe. Mit einem 12:0-Lauf auf 26:12 (8.) hatten die Hausherren schon vor dem Abschluss des ersten Viertels für eine Vorentscheidung gesorgt.

Näher als auf 32:38 (14.) kamen die Mitteldeutschen nicht mehr heran. Dies lag in erster Linie an der schwachen Trefferquote von jenseits der Dreierlinie. Nur neun von 32 Versuchen der Gäste landeten im Bamberger Korb.