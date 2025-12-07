Die Weißenfelser brechen beim deutschen Meister im letzten Viertel ein. Davor hielt der Gast im Duell mit dem Favoriten lange gut mit.

München - Die Basketballer von Syntainics MBC haben das Gipfeltreffen in der Bundesliga beim FC Bayern München klar mit 62:83 (30:27) verloren und damit die dritte Saisonniederlage kassiert. Den größten Anteil am Erfolg des deutschen Meisters hatten Wenyen Gabriel (21 Punkte), Andreas Obst (15) und Spencer Dinwiddie (12). Für die Weißenfelser punkteten Marcus Foster, Charles Callison (je 12) und RJ Gunn (11) zweistellig. Das Team aus Sachsen-Anhalt fiel in der Tabelle vom zweiten auf den dritten Platz zurück.

Beide Spitzenmannschaften lieferten sich eine defensiv geprägte Partie, wobei die Gäste lange Zeit Paroli bieten konnten und mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause gingen. Bis zum 50:50 (29.) blieben die Weißenfelser auf Augenhöhe, hatten aber im letzten Viertel aber nichts mehr entgegenzusetzen.

Mit einem 18:0-Lauf auf 68:50 (36.) entschieden die Münchner das Duell zu ihren Gunsten. Die bessere Trefferquote aus dem Feld und die Lufthoheit unter den Körben gaben den Ausschlag zum Erfolg des Favoriten in diesem Topspiel.