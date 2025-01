Nach fünf Heimsiegen in Folge verlassen die Weißenfelser das Parkett erstmals wieder als Verlierer. Der letzte Wurfversuch geht daneben.

Weißenfels - Die Bundesliga-Basketballer des Syntainics MBC haben einen neuen Vereinsrekord knapp verpasst. Die Weißenfelser unterlagen daheim ratiopharm Ulm mit 89:92 (48:48). Der Dreierversuch von Charles Callison mit Ablauf der Spieluhr verfehlte den gegnerischen Korb. Zuvor hatten die Mitteldeutschen fünf Heimspiele in Serie erfolgreich gestalten können. Das war ihnen zuvor in der Bundesliga nur in den Spielzeiten 2012/13 und 2021/22 gelungen. Sechs Siege vor heimischer Kulisse nacheinander gab es bislang noch nicht.

Während die Ulmer ihren Platz im Spitzenquartett festigten, gehören die Weißenfelser weiter zum Tabellenmittelfeld. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Karim Jallow (19), Alfonso Plummer und Isaiah Roby (je 17). Für den MBC punkteten Michael Devoe (19), Martin Breunig (16), Spencer Reaves und Tyren Johnson (je 15) zweistellig.

Die Ulmer prägten die Partie in der Anfangsviertelstunde und zogen nach dem 15:3-Blitzstart (6.) bis zur 14. Minute auf 42:26 davon. Innerhalb von knapp fünf Minuten drehten die Hausherren das Duell und lagen dank eines 22:4-Laufs beim 48:46 (19.) erstmals vorn. Bis neun Minuten vor dem Abpfiff bauten die Weißenfelser die Führung auf 75:67 aus. Doch diesen Vorsprung verspielten die Mitteldeutschen binnen kurzer Zeit. Vor allem Plummer, der 14 seiner 17 Punkte im Schlussviertel erzielte, sorgte aus Ulmer Sicht für die Wende.