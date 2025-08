Magdeburg - In Magdeburg müssen Medienberichten zufolge zwei weitere Brücken gesperrt werden. Die Stadt lud kurzfristig für Mittwoch zu einer Pressekonferenz „im Zusammenhang mit dem Zustand von Brückenbauwerken in Magdeburg“ ein. Der MDR und die „Magdeburger Volksstimme“ berichteten, dass zwei Brücken in der Landeshauptstadt kurzfristig gesperrt werden müssen. Sie beziehen sich dabei auf eine Vorabinformation an die Stadträte. Den Berichten zufolge handelt es sich um Brücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße. Grund seien massive Schäden an den Bauwerken. Demnach empfahlen Experten, die Brücken abzureißen.

Bereits im Juni war eine Brücke über den Damaschkeplatz abgerissen worden. Behelfsbrücken wurden errichtet. Die Brücke des Magdeburger Rings, die auf einer der wichtigsten Verkehrsstraßen der Landeshauptstadt liegt, war im April nach umfangreichen Untersuchungen gesperrt worden. Es waren starke Schäden festgestellt worden. Die Stadt plant einen kompletten Ersatzneubau.