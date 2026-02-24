Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel droht der Absturz in die Drittklassigkeit. Jetzt hat der Verein offenbar reagiert und nach Medieninformationen Trainer Rapp freigestellt.

Kiel - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich nach Informationen der „Kieler Nachrichten“ von seinem Trainer Marcel Rapp getrennt. Nach vier Niederlagen in Serie ist der Erstliga-Absteiger auch in der zweiten Liga in akuter Abstiegsgefahr. Mit einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz ist Holstein nur noch Tabellen-14.

Der 46 Jahre alte Rapp hatte die Kieler im Oktober 2021 als Nachfolger von Ole Werner übernommen. 2024 führte er sie als ersten Club aus Schleswig-Holstein in die Bundesliga.