Er kennt das Rennen nur von Fotos und Videos. Nun will Norwegen-Star Kristian Blummenfelt, Olympiasieger und ehemaliger Ironman-Weltmeister im deutschen Triathlon-Mekka starten. Und er hat Großes vor.

Roth - Kristian Blummenfelt, Triathlon-Olympiasieger der Spiele von Tokio, ehemaliger Ironman-Weltmeister und zweimaliger -Europameister, gibt seine Premiere beim deutschen Kultrennen in Roth. Der 32 Jahre alte Norweger hat seinen Start über die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen am 5. Juli angekündigt.

„Es ist vielleicht das außergewöhnlichste Rennen, das es in diesem Sport gibt“, sagte er in einer Mitteilung des Challenge Roth. Er habe schon immer dort antreten wollen. „Ich kann es kaum erwarten“, sagte Blummenfelt, der das Rennen bisher nur von Fotos und Videos kennt: „Es stand schon lange auf meiner Liste.“

Auch für Profis einzigartiges Gänsehaut-Erlebnis

Der Kurs gilt als besonders schnell und als perfekter Ort für Weltbestzeiten. 2024 absolvierte der Däne Magnus Ditlev die Strecke in 7:23:24 Stunden. Im selben Rennen stellte die deutsche ehemalige Weltklasse-Triathletin Anne Haug ebenfalls eine Weltbestzeit in 8:02:38 Stunden auf.

„Ich werde absolut alles geben, um das Rennen zu gewinnen“, kündigte Blummenfelt nun an, der auch für seine offensiv-aggressive Rennstrategie bekannt ist. „Das wird der Hammer“, prophezeite Renndirektor Felix Walchshöfer.

Berühmtheit hat der weltweit größte Triathlon auch wegen des legendären Abschnitts Solarer Berg auf der Radstrecke erlangt. Tausende Zuschauer sorgen an dem Anstieg für eine Stimmung wie auf einer Bergetappe der Tour de France.