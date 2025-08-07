Newcastle oder Manchester? Der Slowene hatte die Qual der Wahl. Er wird wohl ins Old Trafford gehen.

Leipzig - Benjamin Sesko wird RB Leipzig wohl in Richtung Manchester United verlassen. Wie Transferexperten sowie die „Bild“ übereinstimmend berichten, hat sich der Slowene gegen das Angebot von Champions-League-Teilnehmer Newcastle United und für den Traditionsclub entschieden.

Dem Vernehmen nach hatten beide Clubs ähnlich starke Angebote bei RB hinterlegt, die sich mit Bonuszahlungen bei etwa 85 Millionen Euro bewegen sollen. Finale Verhandlungen über die genauen Ablöseformalitäten müssen noch folgen. Vertreter von Newcastle und Manchester United sollen seit einigen Tagen bereits in Leipzig gewesen sein.

Sesko hatte wohl immer einen Wechsel nach Manchester favorisiert, obwohl der Verein wie auch RB in der kommenden Saison nicht international spielen wird. United-Direktor-Profifußball, Christopher Vivell, würde mit einem Transfer von Sesko einen Hattrick feiern: Er holte den Slowenen einst zu RB Salzburg (2019), vier Jahre später dann nach Leipzig.

RB in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Liverpool-Juwel Elliott

Während man sich bei RB in Sachen Sesko noch bedeckt hält, wird im Hintergrund schon am nächsten wichtigen Zugang gearbeitet. Angeblich soll Harvey Elliott vom FC Liverpool auf der Wunschliste der Sachsen stehen. Der Nachwuchs-Nationalspieler, bei der U21-EM als bester Spieler des Turniers gewählt, hat bei den Reds keine große Perspektive. RB-Global-Fußballboss Jürgen Klopp machte Elliot einst zum Profi bei Liverpool und ist wohl in die Verhandlungen eng eingebunden.

Eine Verpflichtung kann aber erst dann erfolgen, wenn RB weitere Abgänge klargemacht hat. Besonders Xavi Simons soll die erforderlichen Millionen bringen. Dessen Transfer zum FC Chelsea stockt, da auch die Engländer noch Erlöse generieren müssen. Für den Niederländer sind mindestens 80 Millionen Euro aufgerufen.