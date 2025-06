Braunschweiger - Der französische Stürmer Rayan Philippe von Eintracht Braunschweig steht offenbar vor einem Wechsel zum Hamburger SV. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich der 24-Jährige für den Bundesliga-Aufsteiger und gegen die ebenfalls interessierten Mitbewerber Werder Bremen und 1. FC Köln entschieden. Ein sicher geglaubter Transfer zum FSV Mainz 05 war zu Beginn des Monats geplatzt.

Philippe erzielte in der abgelaufenen Saison 13 Zweitliga-Tore für die Eintracht - allein drei davon in den beiden Spielen gegen den HSV. Durch den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga hat sich der Vertrag des früheren französischen U20-Nationalspielers automatisch verlängert. Die Braunschweiger verlangen nach Medienberichten eine Ablösesumme zwischen zwei und drei Millionen Euro für ihn.