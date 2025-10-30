Es sind keine einfachen Zeiten für den VfL Wolfsburg. Da kann der Club positive Nachrichten gut gebrauchen. Eine kommt wohl vom Kapitän.

Wolfsburg - Mitten in einer der größten sportlichen Krisen der vergangenen Jahre setzt Kapitän Maximilian Arnold beim VfL Wolfsburg einem Medienbericht zufolge ein wichtiges Zeichen. Nach Informationen der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ hat der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag bei den Niedersachsen verlängert. Arnold spielt seit 16 Jahren für den VfL und ist das Gesicht der Mannschaft.

Die Wolfsburger stecken aktuell in einer tiefen Krise. Am Dienstag schied der VW-Club im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Holstein Kiel aus. Trainer Paul Simonis steht deshalb bei den Grün-Weißen vor dem Aus. Eine Niederlage am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen die TSG 1899 Hoffenheim könnte das Aus für den Niederländer bedeuten.

Verzichten müssen die Wolfsburger in den kommenden Wochen auf Joakim Mæhle. Der Däne hat sich im Training eine schwere Schulterverletzung zugezogen.