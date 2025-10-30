In der Innenstadt von Leipzig musste ein Geschäft evakuiert worden. Laut Polizei wurde Pfefferspray versprüht. Was ist dazu bekannt?

Leipzig - In einem Geschäft in der Leipziger Innenstadt wurde Pfefferspray versprüht. Der Laden habe am frühen Abend evakuiert werden müssen, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. 15 Menschen hätten das Spray eingeatmet. Weitere Auskünfte machte sie zu dem Fall nicht. Alles Weitere - etwa woher das Pfefferspray kam und was genau passiert ist - werde nun ermittelt, so die Sprecherin.