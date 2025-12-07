Berlin - Beim Zweitligaspiel von Hertha BSC gegen den 1. FC Magdeburg ist es im Berliner Block zu einem medizinischen Notfall gekommen. Ein Fan musste in der zweiten Halbzeit von Rettungskräften behandelt werden. Beide Fanlager stellten ihre Gesänge und Anfeuerungen aus Respekt zwischenzeitlich ein. Beim TV-Sender Sky war dann zu sehen, wie der Mann von den Rettungskräften aus dem Stadion gebracht wurde. Er soll demnach wieder ansprechbar gewesen sein. Im Stadion gab es Applaus. Ein Fan des FCM war unter der Woche im Krankenhaus gestorben, nachdem er beim Pokalspiel in Leipzig vor dem Stadion reanimiert worden war.