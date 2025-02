Mehl im Brief sorgt für teilweise Evakuierung von Rathaus

Feuerwehreinsatz in Erfurt

Eine verdächtige Briefsendung sorgt für einen Feuerwehreinsatz in einem Gebäude der Erfurter Stadtverwaltung. (Symbolfoto)

Erfurt - Eine verdächtige Briefsendung hat für einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften in einem Gebäude der Erfurter Stadtverwaltung gesorgt - sich aber letztlich als harmlos entpuppt. Teile des sogenannten Technischen Rathauses, in dem auch das Briefwahllokal der Stadt untergebracht ist, wurden zeitweilig evakuiert, wie Stadt und Polizei mitteilten.

Aus dem am Morgen in einem Obergeschoss gefundenen Brief war nach Polizeiangaben ein weißes Pulver gerieselt, es könnte sich nach bisherigen Ermittlungen um Mehl handeln.

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat auf. Wegen des verdächtigen Briefs war der Gefahrgutzug der Erfurter Feuerwehr angerückt, Schadstoffmessungen wurden vorgenommen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Der Einsatz beeinträchtigte den Betrieb des Briefwahlbüros. Der Besucherverkehr sei zwar aufrechterhalten worden, hieß es von der Stadt. Die Besucher wurden aber in einen anderen Gebäudeteil umgeleitet, wo sie ihre Briefwahlunterlagen erhalten können. Bis zum Mittag waren die Maßnahmen beendet, das Büro öffnete laut Stadtverwaltung wieder regulär.