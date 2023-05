Oldenburg - Die EWE Baskets Oldenburg haben in der abgelaufenen Hauptrunde der Basketball-Bundesliga einen Zuschauerrekord aufgestellt. Erstmals kamen mehr als 100.000 Besucher zu den insgesamt 17 Heimspielen, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Genau 100.537 Zuschauer durften die Oldenburger in der EWE Arena begrüßen, das entsprach einer Auslastung von 99 Prozent. Lediglich zu den Heimspielen von Alba Berlin kamen noch mehr Basketball-Fans, der Titelverteidiger spielt aber auch in einer deutlich größeren Arena.

Zwölf der 17 Oldenburger Heimspiele waren ausverkauft, der Zuschauerschnitt lag bei 5914 pro Partie. In der Saison 2018/19, der bisherigen Rekordsaison, kamen im Schnitt 5838 Fans in die Arena.