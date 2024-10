Immer Anfang Oktober verwandelt sich das Magdeburger Domviertel in eine mittelalterliche Metropole. Tausende Menschen tauchen in die Vergangenheit ein. Auch diesmal war das Festgelände voll.

Mehr als 25.000 Besucher beim Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg

Die 14. Auflage des Kaiser-Otto-Festes in der Magdeburger Altstadt besuchten nach Angaben des Veranstalters mehr als 25.000 Menschen. (Archivbild)

Magdeburg - Mehr als 25.000 Menschen haben das Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg besucht. Das viertägige Mittelalterspektakel war am Tag der Deutschen Einheit im Domviertel eröffnet worden, teilte der Veranstalter mit. Zu den Höhepunkten des Festes hatten demnach unter anderem die Ritterturniere gehört, aber auch Gaukelei, Feuershows, mittelalterliche Musik, Handwerkskunst und Artisten hätten die Menschen begeistert. Viel Publikum gab es den Angaben zufolge bei der besonderen Inszenierung „Magdeburg 1350 - die Pest in der Stadt“. Das Veranstaltungsgelände des 14. Kaiser-Otto-Festes hatte sich vom Kloster Unser Lieben Frauen über den Domplatz bis hin zur Bastion Cleve erstreckt.