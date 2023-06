Magdeburg - In mehr als 40 Sportarten messen sich an diesem Wochenende Kinder und Jugendliche bei den Landesjugendspielen in Magdeburg. Dazu werden nach Angaben des Landessportbundes zwischen 2700 und 3000 Teilnehmer erwartet. Neben den olympischen Kerndisziplinen wie Leichtathletik, Reiten, Schwimmen und Fechten treten die Athletinnen und Athleten auch beim Kegeln oder Schach gegeneinander an. Die Landesjugendspiele finden alle vier Jahre statt. Die ersten Wettkämpfe starten am Freitagabend, sie dauern bis Sonntag.