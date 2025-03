Pflegekräften fällt auf, dass es in einem Zimmer eines Altenheimes in Hannover-Nordstadt brennt. Die Feuerwehr wird alarmiert. Drei Anwohner werden schwer verletzt, knapp 50 leicht.

Mehr als 50 Verletzte bei Brand in Pflegeheim in Hannover

Ein Zimmer in einem Altenheim ist am Nachmittag in Brand geraten.

Hannover - Beim Brand in einem Pflegeheim in Hannover-Nordstadt sind über 50 Menschen verletzt worden. Drei von ihnen seien schwer verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Demnach bemerkten Pflegekräfte am Nachmittag den Brand in einem Zimmer des Altenheims. Die Feuerwehr konnte eigenen Angaben zufolge ein Übergreifen des Feuers auf andere Zimmer vermeiden. Weitere Bereiche seien jedoch durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es.

Die obere Etage ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Die vom Feuer betroffenen Bewohner sollen einem Sprecher der Feuerwehr zufolge in andere Bereiche des Altenheims verlegt werden. Die genaue Anzahl war ebenso wie die Brandursache zunächst nicht bekannt. In dem Altenheim leben laut Feuerwehr knapp hundert Menschen.