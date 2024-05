Mehr Angeklagte in Thüringen verurteilt: Vor allem Männer

Landgericht Mühlhausen und Staatsanwaltschaft Mühlhausen steht auf dem Behördenschild am Eingang zum Justizzentrum Mühlhausen.

Erfurt - An Thüringens Gerichten sind im vergangenen Jahr mehr Menschen rechtskräftig verurteilt worden als 2022. 16.656 Angeklagte wurden etwa zu Freiheits- oder Geldstrafen verurteilt, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag unter Verweis auf erste Ergebnisse der Strafverfolgungsauswertung mitteilte. Im Jahr zuvor lag die Zahl demnach bei 15 994. Gleichbleibend hoch ist seit Jahren der Anteil der Männer unter den rechtskräftig Verurteilten mit rund 80 Prozent - so auch 2023.

Mit 4117 Straftätern (25 Prozent) standen besonders viele Verurteilte wegen Delikten im Straßenverkehr vor Gericht: Sie verursachten also etwa Unfälle, begingen Fahrerflucht oder Ähnliches. Gegen rund 20 Prozent der Verurteilten wurden wegen Betrugs, erschlichener Leistungen oder anderer Vermögens-, Eigentums- oder Urkundendelikte Strafen verhängt. 1651 Straftäter wurden wegen Drogendelikten verurteilt.