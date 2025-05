Ukrainerinnen und Ukrainer sind die größte Gruppe unter den ausländischen Personen in Sachsen-Anhalt. Weitere Details stellt das Statistische Landesamt vor.

Mehr Ausländer in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt leben mehr als 189.000 Ausländerinnen und Ausländer. (Archivbild)

Halle - Die Zahl ausländischer Personen in Sachsen-Anhalt ist gestiegen. Laut dem Ausländerzentralregister lebten Ende 2024 insgesamt 189.100 Ausländerinnen und Ausländer in Sachsen-Anhalt und damit 4,3 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Die größte Gruppe seien mit 19,1 Prozent Ukrainerinnen und Ukrainer gewesen, es folgten Menschen aus Syrien (15,7 Prozent) und Polen (7,6 Prozent).