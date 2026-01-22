Weimar - Jobs im Thüringer Landesdienst sind bei jungen Menschen zunehmend gefragt. Das Landesverwaltungsamt verzeichnet für den diesjährigen Ausbildungs- und Studienjahrgang zum Volkswirt beziehungsweise Diplom-Volkswirt mit 526 eingegangenen Bewerbungen eine sehr hohe Nachfrage. Damit sei die hohe Zahl von 517 Bewerbungen des Vorjahres noch einmal leicht gestiegen, teilte die Behörde in Weimar mit. Etwa 65 Prozent der Interessenten seien Frauen.

Gezielte Werbung

Die gestiegene Resonanz ist den Angaben nach unter anderem das Ergebnis einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit und gezielter Werbung. Die Ausbildungsmöglichkeiten in der Thüringer Landesverwaltung seien so verstärkt sichtbar gemacht worden, hieß es. Im nächsten Schritt beginne ein umfangreiches Auswahlverfahren mit Tests, Einzel- und Gruppengesprächen.

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung oder des Studiums stehen den Angaben nach 67 Stellen im Landesdienst zur Verfügung - davon 31 für Absolventinnen und Absolventen der Ausbildung (mittlerer Dienst) und 36 für Absolventinnen und Absolventen des Studiums (gehobener Dienst). Auch die Zahl der zu besetzenden Stellen habe sich damit erhöht und wird im nächsten Jahr nochmals signifikant steigen.