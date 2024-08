Über die Einsätze der Feuerwehren in Thüringen gibt der jährliche Brand- und Katastrophenschutzbericht Auskunft. Innenminister Georg Maier präsentiert jetzt die Zahlen für 2023.

Die Zahl der Feuerwehreinsätze ist in Thüringen 2023 nur geringfügig gestiegen. (Archivbild)

Weimar - Die Thüringer Feuerwehren sind im vergangenen Jahr zu mehr als 38.000 Einsätzen ausgerückt. Damit hat sich die Zahl der Einsätze im Vergleich zu 2022 geringfügig um 1,9 Prozent erhöht, wie aus dem neuen Brand- und Katastrophenschutzbericht hervorgeht. Innenminister Georg Maier (SPD) wird den Bericht am Montag (11.00 Uhr) in Weimar vorstellen. In Thüringen gibt es dem Innenministerium zufolge mehr als 33.340 ehrenamtliche und rund 1.100 hauptamtliche Feuerwehrleute.