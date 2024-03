Altenburg - immer mehr Frauen engagieren sich in den Ortsverbänden des Technischen Hilfswerks (THW) in Sachsen und Thüringen. Seit 2014 sei der Frauenanteil unter den Fachhelfern von 13,64 auf heute 19,18 Prozent angewachsen, teilte der THW Landesverband Sachsen, Thüringen am Mittwoch mit. Konkret stieg die Zahl demnach von 322 auf 507 Frauen. Auch unter den Junghelfern im Alter von 6 bis 17 Jahren stieg die Frauenquote: 97 Mädchen entsprachen im Jahr 2014 einem Anteil von 18,06 Prozent. Inzwischen seien 165 Junghelferinnen gemeldet, was einer Quote von 23,78 Prozent entspreche. Insgesamt sind in den 34 Ortsverbänden in Sachsen und Thüringen 3319 ehrenamtliche Helfer in allen Altersgruppen engagiert.

„Durch die Erhöhung des Frauenanteils im THW wollen wir sicherstellen, dass unsere Organisation sich bestmöglich auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen einstellt“, Paula Rentzsch, Landesbeauftragte für Sachsen, Thüringen. Ohne eine breitere Aufstellung in der Gesellschaft werde es künftig schwierig, die gewachsenen Anforderungen im Zivil- und Katastrophenschutz zu stemmen. Daher sei der Landesverband Sachsen, Thüringen darauf angewiesen, dass sich künftig noch mehr Frauen engagieren. „Unser Ziel liegt bei 30 Prozent“, betonte Rentzsch.

Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk ist die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes. Es gibt ehrenamtliche Helfer und hauptamtliche Mitarbeiter.