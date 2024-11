Am Sonntag noch fix eine Tüte Milch besorgen? Auf dem Land sind die Wege zur nächsten Tankstelle oder anderen Möglichkeiten weit. Das Wirtschaftsministerium will das mit neuen Konzepten ändern.

Magdeburg - Vollautomatisierte Lebensmittelgeschäfte ohne Personal dürfen in Sachsen-Anhalt unter bestimmten Bedingungen auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Allerdings dürfen die Verkaufsregale an Sonn- und Feiertagen nicht nachgefüllt werden. Bedingung ist auch, dass Menschen über eine Kundenkarte Zutritt zum Laden haben, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Das sehe ein Erlass vom 1. Oktober vor.

Ziel sei, die Nahversorgung auf dem Land zu stärken und innovative Versorgungskonzepte zu fördern. „Das ist ein wichtiger Schritt, um die Lebensqualität auf dem Land zu sichern und gleichzeitig neue digitale Lösungen zu nutzen“, erklärte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU).

„Mit dem Erlass wird eine teilweise Sonntagsöffnung der vollautomatisierten Geschäfte ermöglicht“, so der Minister weiter. „Parallel werden wir im Landtag in den kommenden Monaten darüber sprechen, welche weiteren Möglichkeiten uns eine Änderung des Ladenöffnungszeitengesetzes eröffnen würde.“