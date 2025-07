Cottbus - Beschäftigte und Azubis der Medizinischen Universität Lausitz - Carl Thiem erhalten mehr Gehalt. Das gab die Klinik in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Gewerkschaft Verdi bekannt. Die Einigung stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung der jeweiligen Gremien.

In zwei Schritten - ab dem 1. Juli 2025 und ab dem 1. August - erhalten die rund 2.350 nichtärztlichen Beschäftigten rund sieben Prozent mehr Gehalt, wie es in der Mitteilung von Donnerstag weiter hieß. Die rund 570 Auszubildenden bekommen insgesamt rund 150 Euro mehr. Ärztinnen und Ärzte sind von dem Tarifvertrag ausgenommen, da sie über eine separate Gewerkschaft vertreten werden. Weiter sieht der neue Vertrag vor, dass die Wochenarbeitszeit auf 38,5 Stunden gesenkt wird und ab 2027 ein zusätzlicher Urlaubstag genommen werden kann.

Die Uni wurde am 1. Juli gegründet und ist damit die erste Medizinische Universität in Brandenburg. Sie ist Teil der Förderung des Strukturwandels in der Lausitz angesichts des geplanten Endes des Braunkohleabbaus. Der Teil zur Krankenversorgung ging aus dem Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus hervor, dem größten Brandenburger Klinikum.