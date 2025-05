Gera/Erfurt - Um Thüringen als Standort für Kindermedien zu stärken, nimmt das Land mehr Geld für das Kindermedienfestival Goldener Spatz in die Hand. Die institutionelle Förderung für die Stiftung hinter dem auch international bekannten Festival werde um 75.000 Euro und somit auf insgesamt 285.000 Euro jährlich erhöht, teilte die Staatskanzlei mit.

„Die zusätzlichen Mittel stabilisieren die gestiegenen Betriebskosten der Stiftung, ermöglichen eine intensivere Arbeit mit der Kinderjury und verbessern die Qualität der vielfältigen Stiftungsaktivitäten – weit über das eigentliche Festival hinaus“, sagte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Er soll bei der Eröffnung des diesjährigen Festivals am Sonntag in Gera den symbolischen Zuwendungsbescheid überreichen.

Der Goldene Spatz gilt laut Veranstalter als das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien in Deutschland. Die Besonderheit ist, dass in den Jurys Kinder sitzen, die die Trophäen in Form des Goldenen Spatzes vergeben. Die Festivalwoche dauert in diesem Jahr vom 1. bis zum 7. Juni. Traditionell geht es in Gera mit der Eröffnung los und endet in Erfurt mit der Preisverleihung.