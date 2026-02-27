Lohnsprung in Thüringen: Dank Tarifsteigerungen und einem moderaten Anstieg der Verbraucherpreise blieb im vergangenen Jahr mehr übrig.

Erfurt - Thüringer Arbeitnehmer haben im vergangenen Jahr spürbar mehr Geld im Portemonnaie gehabt. Die Reallöhne stiegen 2025 im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Ausschlaggebend dafür war, dass die Verdienste stärker zulegten als die Preise.

Der Nominallohnindex erhöhte sich demnach 2025 in Thüringen um 4,8 Prozent. Gleichzeitig verteuerten sich Waren und Dienstleistungen nur um 1,7 Prozent. Unter dem Strich blieb damit ein deutliches Plus bei den realen Einkommen.

Neben dem moderaten Anstieg der Verbraucherpreise wirkte sich laut der Statistiker auch die Erhöhung der Mindestlöhne positiv aus. Der gesetzliche Mindestlohn stieg von 12,41 Euro im Jahr 2024 auf 12,82 Euro im vergangenen Jahr. Ebenso hatten tariflich vereinbarte Lohnsteigerungen sowie Einmalzahlungen Einfluss auf die Reallohnentwicklung.

In allen vier Quartalen des vergangenen Jahres lagen die Reallöhne den Angaben zufolge über dem jeweiligen Vorjahreswert. Den stärksten Zuwachs gab es im zweiten Quartal mit einem Plus von 3,7 Prozent. Damit habe sich der Aufwärtstrend bei den Löhnen, der bereits seit Ende 2023 anhalte, weiter fortgesetzt.