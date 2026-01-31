Grippe- und RSV-Viren breiten sich in Sachsen weiter aus. Welche Bevölkerungsgruppen sind betroffen?

Dresden - Die Erkältungswelle rollt durch Sachsen. Dabei haben die Grippe- und RSV-Infektionen zuletzt zugenommen, während die Corona-Fallzahlen zurückgingen. Das geht aus dem jüngsten Bericht der Landesuntersuchungsanstalt hervor.

Die Grippe-Erkrankungen beträfen inzwischen alle Altersgruppen. Die Gesundheitsämter berichteten über Häufungen in Altenheimen, Krankenhäusern, Kindereinrichtungen sowie zunehmend auch in Schulen. Vom 19. bis 25. Januar seien rund 3.250 neue Influenza-Fälle gemeldet worden. Das sei ein Anstieg von 16 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

64 Todesfälle in bisheriger Grippe-Saison

Die RSV-Infektionen beträfen erwartungsgemäß vor allem Kleinkinder. Jedoch seien zuletzt auch viele Erkrankungen bei älteren Erwachsenen diagnostiziert worden. Die Epidemiologen berichteten von mehr als 300 neuen RSV-Nachweisen - ein Anstieg von 67 Prozent verglichen mit der Vorwoche.

Bislang wurden 64 Influenza-Todesfälle in Sachsen gezählt. Die Gestorbenen waren 58 bis 96 Jahre alt. Außerdem wurden seit Beginn der Corona-Welle im Herbst 99 Covid-19-Todesfälle erfasst. Dies betraf Menschen im Alter von 53 bis 90 Jahren.