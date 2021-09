Mehr Impfungen während bundesweiter Aktionswoche

Hannover - Mit einer Aktionswoche sollte die Zahl der Corona-Impfungen gesteigert werden - in Niedersachsen hatte das Erfolg. Landesweit seien in den vergangenen sieben Tagen (13. bis 19.9.) 127.000 Menschen geimpft worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover am Montag. Das waren insgesamt etwa 4000 mehr als in der Vorwoche. Rund 52.300 Impfungen erfolgten in den Impfzentren beziehungsweise von mobilen Teams. Die Zahl in diesem Bereich stieg sogar um 10.000 im Vergleich zur Vorwoche, dafür wurde etwas weniger von Haus-, Fach- und Betriebsärzten geimpft.

In der jetzigen Phase der Pandemie ist dem Sprecher zufolge deutlich mehr Werbung für die schützende Spritze notwendig. In der Vergangenheit wurden zeitweise mehr als 40.000 Niedersachsen pro Tag geimpft. Deshalb gebe es schon länger besondere Aktionen - mobile Teams stehen zum Beispiel vor Einkaufszentren, auf dem Marktplatz oder auf Autobahn-Raststätten. Deutschlandweit wurden laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der Aktionswoche rund 500.000 Erstimpfungen gezählt.