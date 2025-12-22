Jugendliche schnuppern in Berufe hinein, finden vielleicht schon den künftigen Ausbildungsbetrieb - so das Konzept hinter der Praktikumsprämie. Immer mehr Jugendliche nehmen sie in Anspruch.

Für ein freiwilliges Praktikum in den Ferien können Jugendliche in Sachsen-Anhalt 120 Euro erhalten. (Symbolbild)

Halle/Magdeburg - Die Ferien für ein Praktikum im Handwerk nutzen und Geld dafür einstreichen: In diesem Jahr haben in Sachsen-Anhalt deutlich mehr Schülerinnen und Schüler davon Gebrauch gemacht. Bei der Handwerkskammer Halle waren es 589 Jugendliche in diesem Jahr nach 429 im Jahr 2024. Besonders gefragt gewesen seien Berufe im Kfz-Gewerbe und im Elektrohandwerk, aber auch bei Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Bei der Handwerkskammer Magdeburg gab es ebenfalls ein deutliches Plus von 335 auf nun 474 Schülerinnen und Schüler, die ein gefördertes freiwilliges Praktikum im Handwerk absolvierten, sagte Hauptgeschäftsführer Burghard Grupe. Überproportional viele Gymnasiasten seien dabei gewesen und auch vergleichsweise viele junge Frauen. „Das ist ein gelungenes Instrument der Berufsorientierung“, sagte Grupe.

Der Präsident der Handwerkskammer Halle, Thomas Keindorf, sagte: „Ein Schülerpraktikum im Handwerk bietet nicht nur die Möglichkeit, das Taschengeld aufzubessern, viele finden darüber auch ihren zukünftigen Ausbildungsbetrieb.“

Auch 2026 fördere das Land Sachsen-Anhalt wieder freiwillige Schülerpraktika in den Ferien mit 120 Euro pro Woche. Antragsberechtigt sind Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren, die eine allgemeinbildende Schule im Land besuchen.