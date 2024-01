Extremismusbekämpfung Mehr Schutz jüdischer Einrichtungen: Barrieren und Kameras

Vor Synagogen und jüdischen Schulen stehen in Berlin Wachleute der Polizei und seit Oktober oft auch richtige Polizeibeamte. Auf Dauer sei die personelle Belastung aber so hoch, dass die Polizei auch auf andere Lösungen setzen will.