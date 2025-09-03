Die Zahl der Straftaten gegen Flüchtlinge und Geflüchtetenunterkünfte ist in Brandenburg im zweiten Quartal wieder etwas gestiegen. Welche Angriffe gab es?

Potsdam - In Brandenburg ist die Zahl der Straftaten gegen Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte wieder gestiegen. Von April bis Juni wurden 52 solcher Straftaten gezählt, wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Andreas Noack hervorgeht.

Von Januar bis März dieses Jahres waren 42 Delikte erfasst worden. Im zweiten Quartal des Vorjahres wurden zunächst 51 solcher Straftaten gemeldet - ähnlich viele wie in der Auflistung für April bis Juni 2025. Die Zahlen können sich durch Nachmeldungen ändern.

Rund 90 weitere rassistisch motivierte Straftaten

Zu den Straftaten zwischen April und Juni gehörten Beleidigung, Volksverhetzung, die Verwendung verbotener Zeichen, Körperverletzung, Bedrohung, Brandstiftung und Sachbeschädigung. Die meisten Angriffe richteten sich gegen Menschen, nicht gegen Objekte. Ferner gab es dem Innenministerium zufolge 91 weitere rassistisch motivierte Straftaten.

Der SPD-Innenpolitiker Noack schrieb in seiner Anfrage, es gebe offenkundig eine „zunehmende Verbreitung rassistischen Gedankenguts“. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch durch das Bundesamt für Verfassungsschutz hin. Wegen einer Klage der AfD dagegen legte die Behörde die Einstufung vorerst auf Eis.