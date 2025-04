An tausenden Unfällen in Thüringen sind Ältere beteiligt. Innenminister Maier zeigt sich besorgt. Zumal in den meisten Fällen die betagten Verkehrsteilnehmer auch die Unfallverursacher sind.

Erfurt - In Thüringen ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung älterer Fahrer gestiegen. Im vergangenen Jahr waren bei 12.613 Unfällen Verkehrsteilnehmer ab 65 Jahren beteiligt, wie aus der aktuellen Unfallstatistik des Innenministeriums hervorgeht. Im Jahr 2023 waren es noch 12.116 gewesen. Innenminister Georg Maier zeigte sich angesichts des Anstiegs besorgt. „Nahezu 70 Prozent der Verkehrsunfälle, an denen ältere Menschen beteiligt waren, wurden auch durch diese verursacht“, sagte der SPD-Politiker in einer Mitteilung. „Ältere Verkehrsteilnehmer bitte ich deshalb vor allem um Vorsicht und entsprechende Vorbereitung auf den Straßenverkehr“, so der Minister.

Mehr Unfälle unter Drogen

Generell blieb die Zahl der Verkehrsunfälle auf ähnlichem Niveau:

Die Thüringer Polizei registrierte 50.574 Verkehrsunfälle im Jahr 2024 - und damit 97 mehr als noch 2023. Der Anstieg beträgt 0,2 Prozent.

Bei 90 Verkehrsunfällen kamen den Angaben nach 96 Menschen ums Leben.

Im Vergleich zum Jahr 2023 gab es vergangenes Jahr 345 Verletzte mehr (+6,3 Prozent).

Gestiegen ist die Zahl der Unfälle unter Einfluss berauschender Mittel (ohne Alkohol) - von 177 im Jahr 2023 auf 235 im vergangenen Jahr.

Hauptursache für Unfälle mit Personenschaden oder schwerwiegenden Sachschäden sei erneut zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit.

Motorradsaison beginnt

Maier wies darauf hin, dass die Motorradsaison beginnt. „Sicherheit, Rücksichtnahme und stete Aufmerksamkeit sind oberstes Gebot“, mahnte Maier. Das gelte für alle Fahrzeugführer. „Fahren sie rücksichtsvoll und vorausschauend!“