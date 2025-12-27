Ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat am Morgen auf der A9 bei Schleiz zeitweilig zu Verkehrsbehinderungen geführt. Ist schon klar, wie es zu dem Crash kommen konnte?

Auf der A9 bei Schleiz sind am Morgen mehrere Autos kollidiert, sieben Menschen wurden teils schwer verletzt (Symbolfoto).

Schleiz - Beim Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der Autobahn 9 in Thüringen sind am Morgen sieben Menschen verletzt worden. An dem Unfall nahe der Anschlussstelle Schleiz waren am Morgen vier Autos beteiligt, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei sagte. Zwei Menschen seien schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen Menschen seien leicht verletzt worden. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg war etwa eine Stunde voll gesperrt, der Verkehr staute sich. Inzwischen ist die linke Spur der Sprecherin zufolge wieder frei, der Stau beginne sich aufzulösen.