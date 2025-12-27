Schock nach Weihnachten für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Sondershausen: Ihr Heim steht am Samstag lichterloh in Flammen. Die Ursache ist vorerst unklar.

Sondershausen - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ist ein Sachschaden von schätzungsweise 300.000 Euro entstanden. Die zwei Bewohner konnten sich am Samstagmorgen aus dem in Flammen stehenden Haus retten, wie ein Polizeisprecher sagte. Darunter sei eine 53 Jahre alte Frau, die einen Schock erlitten habe.

Das Feuer sei gegen 6.30 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr habe es inzwischen vollständig gelöscht. Zu Brandursache gab es zunächst keine Angaben, da der Brandort noch nicht untersucht werden konnte.