Rheinsberg - Nach dem Brand eines leerstehenden Gebäudes in Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Brand sei auf den Umgang mit offenem Feuer zurückzuführen, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Nord am Donnerstag mit. Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch ausgebrochen.

Zwei weitere Brandstellen an anderer Stelle in Rheinsberg seien wahrscheinlich ebenfalls durch Brandstiftung entstanden, führte der Sprecher aus. Die Brandspuren waren am Mittwochmorgen entdeckt worden. So sei der Keller eines leerstehenden Hauses betroffen. Außerdem wurde der Handlauf an einer Holzbrücke angekokelt. „Ob es einen Zusammenhang zwischen den drei Brandstellen gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.“

Im leerstehenden Haus in Rheinsberg war eine Fläche von 10 mal 35 Metern niedergebrannt. Aus dem bewohnten Nebenhaus waren mehrere Menschen evakuiert worden. Die Feuerwehr löschte den Brand in rund vier Stunden, wie die Polizei später mitteilte. Insgesamt waren 52 Feuerwehrkräfte mit elf Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Schadenshöhe ist bisher unklar.