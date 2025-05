Schauer und kurze Gewitter in Hauptstadt und Umgebung

Berlin und Potsdam - Mit Schauern, vereinzelten stürmischen Böen und kurzen Gewittern wird es heute eher ungemütlich für die Menschen in Berlin und Brandenburg. Bei Höchsttemperaturen um die 14 Grad bleibt es den Tag über frisch, ab Mittag setzen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kurze Gewitter mit Graupel ein.

Wind samt stürmischen Böen sei vor allem in Schauer- und Gewitternähe nicht ausgeschlossen - gegen Abend werde der Wind jedoch abnehmen. Die Nacht auf Samstag bleibe an den meisten Orten regenfrei, hieß es weiter. Die Temperaturen fallen demnach auf zwischen 6 und 2 Grad.

Etwas Besserung ist am Samstag in Aussicht: Neben Wolken am Himmel gebe es auch heitere Abschnitte. Zudem bleibe es bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 18 Grad weitgehend trocken.