In Leipzig brannten in der Silvesternacht Mülleimer. Zwischenfälle gab es nicht nur im für Ausschreitungen bekannten Stadtteil Connewitz, sondern auch in der Innenstadt.

Von dpa 01.01.2026, 01:35
In Leipzig löscht die Feuerwehr ein Feuer in der Silvesternacht.
In Leipzig löscht die Feuerwehr ein Feuer in der Silvesternacht.

Leipzig - In Leipzig ist es in der Silvesternacht wieder zu Zwischenfällen und Bränden gekommen. Nicht nur im für Ausschreitungen bekannten Stadtteil Connewitz, sondern auch in der Leipzig Innenstadt gab es diverse Feuer, wie Reporter der Deutschen Presseagentur berichten. Mülleimer brannten.

In den vergangenen Jahren kam es in der Silvesternacht regelmäßig zu Ausschreitungen in Leipzig. Bereits vor dem Jahreswechsel warnte die Polizei, dass nicht nur der Stadtteil Connewitz davon betroffen sein könnte.