Osterburg (dpa/sa) - Mehrere Haushalte in Osterburg (Altmark) sind in der Nacht auf Montag von einem Stromausfall betroffen gewesen. Der Stromausfall in der Stadt im Landkreis Stendal sei jedoch lediglich kurzfristig und nicht flächendeckend gewesen, teilte das Lagezentrum mit. Die Ursache sei bislang unbekannt, hieß es weiter. Ein möglicher Grund könnten die Gewitter in der Nacht im Norden Sachsen-Anhalts sein.