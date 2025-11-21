Im Vogtland gab es fünf Erdbeben innerhalb kurzer Zeit. Was hinter den typischen Schwarmbeben steckt, erklären Experten des Landesamts für Umwelt.

Im Vogtland hat es am Donnerstagabend und Freitag mehrere leichte Erdbeben gegeben. (Symbolbild)

Markneukirchen - Im Vogtland hat es am Donnerstagabend und Freitag mehrere leichte Erdbeben gegeben. Das Erdbeben am Donnerstag hatte eine Stärke von 2,4, wie eine Sprecherin des sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie sagte. Es ereignete sich um 23.11 Uhr, wie zunächst die „Freie Presse“ berichtet hatte. Das Zentrum des Bebens lag in der Nähe von Schönbach/Luby.

Danach habe es vier weitere, kleine Erdbeben im Bereich Magnitude 1,5 bis 2,1 gegeben, sagte die Sprecherin. „Die Experten werten das noch aus.“ Möglicherweise handle es sich um ein sogenanntes Schwarmbeben. „Die Auswertungen dazu werden Aufschluss bringen.“

Schwarmbeben sind im Vogtland eine typische Erscheinung. Dabei wird laut dem Landesamt bisweilen angestaute Spannungsenergie an geologischen Störungen freigesetzt. Neuere Untersuchungen gingen davon aus, dass etwa in der Erdkruste aufsteigende Gase die Schwarmbeben hervorriefen, hieß es.