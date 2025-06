Auf einem Firmengelände im Erfurter Norden ist es in der Nacht zum Brand mehrerer Militärfahrzeuge gekommen. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.

Mehrere Militärlaster auf einem Firmengelände im Erfurter Norden sind in der Nacht zum Sonntag ausgebrannt. Die Hintergründe sind bislang völlig unklar.

Erfurt - Mehrere Militärfahrzeuge sind in der Nacht auf einem Firmengelände im Norden Erfurts in Brand geraten. Hintergründe des Falls und der entstandene Schaden sind bislang unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten geben derzeit keine weiteren Auskünfte. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen, hieß es. Wie Bilder vom Brandort zeigen, sind mindestens fünf Militärlastkraftwagen offenbar vollständig zerstört worden. Nach dpa-Informationen handelt es sich bei dem Unternehmen um einen Service- und Werkstattbetrieb für Lastwagen und Busse.

Es ist nicht der erste Fall dieser Art vor Ort. Bereits im Juni vergangenen Jahres waren sechs Militärfahrzeuge an selber Stelle in Brand geraten. Damals vermutete die Kriminalpolizei Brandstiftung. Es war ein Schaden in beachtlicher Höhe entstanden, hieß es weiter.