Schönefeld - Ein Brand in der Nähe des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) hat für Aufsehen gesorgt. Das Feuer hatte nach Angaben der Regionalleitstelle Lausitz aber keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Ein Getreidefeld in Schönefeld war in Brand geraten, wenige Stunden später gab die Leitstelle am Nachmittag dann Entwarnung. „Der Brand ist unter Kontrolle“, sagte ein Sprecher.

Von dem Brand war nach Angaben der Leitstelle ein Feld von 6.000 Quadratmetern betroffen. Auch ein angrenzender Wald habe im Umfang von etwa 300 Quadratmetern gebrannt, sagte der Brandenburger Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel.

Das Feuer war im Ortsteil Waltersdorf in unmittelbarer Nähe des Flughafens Berlin Brandenburg ausgebrochen. Die Ursache war zunächst unklar. Vom Airport aus war deutlich eine große Rauchsäule zu sehen.