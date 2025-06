Die Straße zum Kyffhäuser in Nordthüringen ist bei Bikern wegen ihrer Kurven beliebt - aber auch sehr unfallträchtig. Das zeigte sich erneut am Wochenende mit Brückentag.

Auf der kurvenreichen und unfallträchtigen Strecke hoch zum Kyffhäuserdenkmal sind auch an diesem Wochenende wieder mehrere Motorradfahrer verunglückt. (Archivbild)

Bad Frankenhausen - Auf der kurvenreichen Strecke zum Kyffhäuserdenkmal in Nordhausen sind am verlängerten Wochenende bei Unfällen fünf Motorradfahrer verletzt worden.

Am Samstag stießen zwischen Kelbra und dem Abzweig zum Denkmal zwei Motorräder zusammen. Beide Fahrer kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei berichtete. Ein 25-Jähriger habe aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 41 Jahre alten Fahrers. Die B85 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahn-Reinigung für längere Zeit voll gesperrt.

Bereits am Freitag waren auf der unfallträchtigen Strecke drei Motorradfahrer verunglückt. So habe ein 26-Jähriger auf den 36 Kurven hoch zum Kyffhäuser wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Krad verloren und sei gestürzt. Er musste mit diversen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zuvor waren laut Polizei ebenfalls ein 29-Jähriger und ein 19-Jähriger bei zwei Unfällen gestürzt und verletzt worden. Die Mitteilungen der Polizei zu den Unfällen waren überschrieben mit: „.... mal wieder die "36 Kurven"“