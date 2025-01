Mehrere Neujahrsbabys in Berlin

Berlin - Mehrere Berliner Familien sind mit einer besonders guten Nachricht in das Jahr 2025 gestartet. Am Neujahrstag um 0.07 Uhr erblickte am St. Joseph Krankenhaus Berlin-Tempelhof der kleine Bilal das Licht der Welt. Er wog bei der Geburt 3.635 Gramm und war 50 Zentimeter groß, wie die Klinik mitteilte. Zusammen mit Mama Yasemin und Papa Serkan freue sich das ganze Team der Geburtshilfe über das Neujahrsbaby.

Im Vivantes Klinikum Neukölln wurde um 2.52 Uhr Juna geboren, ein Mädchen. Im Vivantes Klinikum im Friedrichshain kam nur sechs Minuten später um 2.58 Uhr Adam zur Welt. Die sechs Geburtskliniken des Vivantes-Konzerns verzeichneten bis 9.00 Uhr elf Neujahrsbabys, wie eine Sprecherin mitteilte.

Im Jahr 2023 waren in Berlin dem Statistischem Landesamt zufolge 34.120 Kinder lebend geboren worden. Für 2024 lag noch keine Jahresbilanz vor, der Trend ist aber rückläufig.