Im Thüringer Oberhof wurden innerhalb weniger Tage mehrere Skier gestohlen. Die Ermittler bitten um Hinweise. Wozu die Polizei Wintersportlern rät.

Oberhof - Im Wintersportgebiet Oberhof im Thüringer Wald sind in den vergangenen Tagen mehrere Skier entwendet worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Sportgeräte am Donnerstag an einem Gasthof gestohlen. Zwei Tage später, am Samstag, verschwanden demnach weitere Skier von einem Skiständer.

Die Polizei bittet alle, die Hinweise zu den Diebstählen haben, sich bei der Polizeiinspektion Suhl zu melden. Zudem rät sie Wintersportlern, ihre Skier und Sportgeräte stets gut im Blick zu behalten.

Laut dem Wintersportbericht des Thüringer Waldes liegt in Oberhof derzeit etwa 16 Zentimeter Schnee.