Mehrere Tausend bei Klima-Demo von Fridays for Future

Kiel - Zwei Tage vor der Bundestagswahl sind in Kiel am Freitag mehrere Tausend Menschen für wirksame Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise auf die Straße gegangen. Während Fridays for Future von 9000 Teilnehmern sprach, ging die Polizei von schätzungsweise 4000 Menschen aus. Nach Polizeiangaben verlief der Demonstrationszug durch die Innenstadt friedlich.

„Wir sind total zufrieden mit dem Demonstrationsverlauf“, sagte Vincent Schlodtfeld von Fridays for future. Das Bündnis freue sich, dass trotz des Wetters so viele Menschen gekommen seien. „Das zeigt, dass das Thema wirklich drängt.“