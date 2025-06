Unbekannte zünden in Leipzig mehrere Fahrzeuge an, in einem befindet sich ein Mann. Er wird durch das Feuer verletzt.

Nach Brandstiftung an mehreren Fahrzeugen in Leipzig ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes. Unbekannte setzten in der Nacht zum Samstag in einem Umkreis von etwa hundert Metern Autos, Wohnanhänger und Camper im Stadtteil Schleußig in Brand, wie die Polizei mitteilte. In einem der Fahrzeuge befand sich ein 36-Jähriger, der durch das Feuer verletzt wurde.

Die Arbeiten an den einzelnen Tatorten sind noch nicht abgeschlossen. Ermittelt wird auch wegen Brandstiftung. Nähere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.