Eisleben/Magdeburg/Dessau-Roßlau - An diesem Wochenende starten mehrere Theater in Sachsen-Anhalt in die Spielzeit 2024/25. Das Theater Magdeburg lädt zu einem zweitägigen Theaterfest ein - am Samstag im Schauspielhaus mit einer Party bis in die Nacht und am Sonntag im Opernhaus. Es gibt Mitmachangebote, einen Blick in den Requisitenfundus, in Ton- und Lichtregie und in die Ankleide-Werkstatt. Besucher können dem Ensemble auch beim Proben zugucken. Am Samstagabend hat die Oper „Das schlaue Füchslein“ von Leoš Janáček Premiere im Opernhaus.

Das Anhaltische Theater in Dessau-Roßlau hat seine 230. Spielzeit vor sich. Traditionell gibt es ein großes Eröffnungskonzert auf dem Theatervorplatz. Künstlerinnen und Künstler aller Sparten präsentieren am Samstag ein buntes Programm und wollten so neugierig machen auf die neue Saison, wie das Theater mitteilte. Angekündigt sind Ausschnitte von Giacomo Puccinis „La Bohème“ und Peter Tschaikowskys „Pique Dame“ sowie aus dem Musical „My Fair Lady“.

Das Theater Eisleben hat die neue Spielzeit unter das Motto „Das Ende vom Anfang“ gestellt. Es ist die letzte Spielzeit des langjährigen Intendanten Ulrich Fischer. Am Samstag gewährt das Haus in einer Sondervorstellung „einmalige Einblicke und lässt die Zuschauer daran teilhaben, was zwischen den Vorführungen so alles auf der Bühne, vor allem aber hinter den Kulissen passiert“, hieß es. Im zweiten Teil des Abends werden Szenen aus Repertoirestücken gezeigt, zudem stellt sich ein neues Ensemblemitglied vor.

An anderen Häusern läuft die Spielzeit bereits: etwa im Harztheater, am Theater der Altmark und am Puppentheater Magdeburg.