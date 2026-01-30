Mehrere Autos kommen Sachsen-Anhalt auf glatten Straßen ins Rutschen. In einem Fall prallt ein Transporter auf der A9 gegen die Leitplanke.

Dessau-Roßlau - Im Osten von Sachsen-Anhalt hat es mehrere Glätteunfälle gegeben. Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau zählte in ihrem Bereich seit Donnerstagabend neun, wie ein Sprecher am Freitagmorgen mitteilte. Sechs davon ereigneten sich demnach auf der Autobahn 9. Bei den Unfällen entstanden laut Polizei vor allem Blechschäden.

In einem Fall kam ein Mann mit seinem Transporter gegen 1 Uhr nachts von der glatten Fahrbahn der A9 zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und -Ost ab und prallte gegen die Leitplanke, wie es hieß. Er wurde laut Polizei leicht verletzt. Es entstand den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

In Sachsen-Anhalt bleibt es glatt auf den Straßen. Der Deutsche Wetterdienst meldete neblig-trübes Wetter am Freitag, zeitweise falle dazu Schnee, Schneegriesel oder lokal gefrierender Sprühregen. Die Temperaturen erreichen maximal minus zwei bis plus ein Grad.