Mehrere Verletzte bei Straßenbahn-Unfall in Magdeburg

Magdeburg - Fünf Insassen eines Autos sind am späten Samstagabend bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in der Innenstadt von Magdeburg verletzt worden. Der Pkw sei falsch abgebogen und dabei mit der Tram kollidiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der eingeklemmte Autofahrer sei von der Feuerwehr befreit worden. Alle Wageninsassen seien ins Krankenhaus gebracht worden. Der Straßenbahnfahrer sei von einem Kriseninterventionsteam betreut worden.